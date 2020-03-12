أسعار النفط تتراجع في أسوأ وتيرة أسبوعية منذ 10 سنوات

هوت أسعار خام برنت بأكثر من 8% ، اليوم الخميس، بعد أن فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، قيودا على السفر إلى الولايات المتحدة من أوروبا في إطار التدابير الرامية إلى الحيلولة دون وقف انتشار فيروس كورونا بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية تحوله إلى وباء.









وتسببت الإمدادات القادمة إلى السوق من السعودية والإمارات العربية المتحدة في تفاقم الضغوط على الأسعار. بحسب ما ذكرت قناة "cnbcarabia" الأمريكية.





ودخل منتجو النفط الخليجيون في حرب أسعار مع روسيا، وعليه انخفض خام برنت 2.57 دولار بما يعادل 7.2 بالمئة إلى 33.22 دولار للبرميل في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.48 دولار أو 4.5 بالمئة ليسجل 31.50 دولار.





في غضون ذلك، هوت الأسهم العالمية ويتجه المؤشر داو جونز صوب أسوأ أداء له منذ انهيار "الاثنين الأسود" في 1987 بعد أن أعلن ترامب قيود السفر.





وقلصت الأسعار خسائرها لفترة وجيزة بعد أن قال بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي إنه سيزيد مشتريات سندات الخزانة ويستحدث عمليات إعادة شراء جديدة، لكن الانتعاشة سرعان ما تلاشت في شتى الأسواق.





وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا في نيويورك، "مذبحة السوق العالمية متواصلة إذ تكابد وول ستريت الأمرين لاستيعاب إلى متى ستعطل الجائحة العالمية حركة السفر والتجارة والحياة اليومية.