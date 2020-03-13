وزير الثقافة: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المنشآت الثقافية





تتابع الدكتور ايناس عبد الدايم وزير الثقافة من خلال رئاستها لغرفة العمليات الخاصة بالاحداث الطارئة حالة المواقع الثقافية التابعة لقطاعات وهيئات الوزارة بمختلف انحاء الجمهورية.





واكدت ان وضع المبانى آمن ومستقر حيث تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع وتصريف مياه الامطار اولا باول حفاظا على سلامة المنشآت.





واشارت انه تم التشديد على جميع المسئولين بالوزارة بالتواصل مع غرفة العمليات حال التعرض لاية ازمات حتى يتم التعامل معها بشكل فورى .





وكانت قد شهدت البلاد اليوم هطول أمطار شديدة بكافة أنحاء الجمهورية، وحذرت هيئة الأرصاد سابقا من ذلك.



