إعلامي سعودي يفجر مفاجأة بشأن الدوري

أعلن الإعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج، عن مصير دوري المحترفين وكأس الملك، في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا، على مستوى العالم.





وذكر الفراج، عبر برنامج "الدوري مع وليد"، أن الجولة 23 من مسابقة دوري المحترفين، ومباراتي نصف نهائي كأس الملك، مستمرتين في المواعيد المحددة، على أن يتم إيقاف مسابقة الدوري خلال الفترة بين 20 مارس و9 إبريل المقبل.





وأوضح الفراج أنه سيتم التشاور بشأن استمرار الدوري أو تعليقه، عقب انتهاء الجولة 23، وبعد مباراة الديربي بين النصر والهلال، مضيفًا "إيقاف الدوري من عدمه، قرار يحتاج لتوجيه من اللجنة الحكومية المختصة بإجراءات الوقاية من كورونا، أمامنا 3 أسابيع حتى نعرف ما سيحدث".