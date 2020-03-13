فرنسا تعلن إلغاء مبارايات كرة القدم بسبب كورونا

قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، مساء أمس الخميس، إيقاف كل المباريات بسبب تفشي فيروس كورونا.





وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، إن كافة المدارس والثانويات والجامعات ستغلقُ أبوابها ابتداءً من الاثنين المقبل، في إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا.





وذكر ماكرون، في خطاب حول الفيروس "ما زلنا في بداية الأزمة، والعدوى تتفشى في أوروبا"، وطلب من الفرنسيين أن يقللوا من تحركاتهم إلا في حال كان ذلك ضروريا.





وأعلن الرئيس الفرنسي اتخاذ إجراءات لأجل حماية الشركات الصغرى من الإفلاس، وطلب من الشركات أن تشجع موظفيها على العمل عن بعد، على غرار ما تفعل الوزارات في البلاد.



