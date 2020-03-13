بعد خضوع مقربين منه للحجر الصحي.. ترامب يمتنع عن الخضوع لفحص كورونا

يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على عدم إجراء فحص فيروس كورونا المستجد، برغم إعلان عدد من النواب الجمهوريين خضوعهم للحجر الصحي، وتأكيد إصابة مسؤول برازيلي التقاه ترامب، بالوباء القاتل.





وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام، اليوم الخميس، فور ثبوت إصابة وزير برازيلي التقى ترامب بكورونا، إن الرئيس لن يخضع لإجراء فحص طبي بعد هذا الاجتماع.





ووفقًا لصحيفة "لوس أنجلوس" الأمريكية، أكدت جريشام أن البيت الأبيض على علم بالتقارير، لافتة إلى أنه لا يتطلب الاختبار في الوقت الحالي.





وأشارت إلى أنه لم يكن لـ ترامب ونائبه مايك بنس أي تفاعل تقريبًا مع المسئول البرازيلي، الذي نشر صورة على حسابه بموقع "انستجرام"، وهو يقف بجوار الاثنين.





وأكدت الرئاسة البرازيلية، أن وزير الاتصالات المصاب بفيروس كورونا، اجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت الماضي.





فيما أعلنت صحيفة "او إستادو دي ساو باولو" البرازيلية، اليوم الخميس، أن الرئيس جايير بولسونارو يخضع للملاحظة الطبية خشية إصابته بفيروس كورونا، عقب إصابة فابيو واجنجارتن، وزير الاتصالات بفيروس كورونا.





وفور علم السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي جراهام، بإصابة وزير الاتصالات البرازيلي بكورونا، خضع نفسه لحجر صحي طوعي.





وقال جراهام، السيناتور المقرب من ترامب، في بيان نشره على حسابه بموقع "تويتر"، إن دخوله الحجر الصحي، جاء بعد لقاء الرئيس البرازيلي، نهاية الأسبوع الماضي، حيث ينتظر الأخير نتائج فحص فيروس كورونا المستجد.





وذكر مكتب جراهام أنه لمزيد من الحذر وبناءً على نصيحة طبيبه، قرر السيناتور الجمهوري خضوعه للحجر الصحي، كما ينتظر نتائج اختبار كورونا، على خلفية وجوده قبل أسبوع خلال زيارة وفد برازيلي أحد أعضائه مصاب بكورونا.





وتأتي تلك المستجدات بعد نفي ترامب، الثلاثاء الماضي، خضوعه للفحص لاكتشاف إصابته بفيروس كورونا "كوفيد -19"، مشيرا إلى أنه لا يعاني أيا من أعراض الفيروس.





ودعا ترامب الأمريكيين إلى البقاء هادئين، موضحا أن الفيروس سيزول.





يأتي ذلك عقب خضوع عدد من أعضاء الكونجرس للحجر الصحي، حيث أعلن دوج كولينز النائب عن ولاية جورجيا، والذي صافح ترامب يوم الجمعة، ومات جايتز، عن فلوريدا، الذي كان على متن طائرة ترامب الرئاسية واستقل سيارته، أمس الإثنين، أنهما قررا البقاء في المنزل في مقاطعتيهما بعد إبلاغهما بأنهما كانا على اتصال مع شخص في مؤتمر العمل السياسي المحافظ، والذي نقل في وقت لاحق إلى المستشفى بسبب الإصابة بـ كورونا.





وتعكس كل هذه الأحداث أن ترامب معرض بشكل كبير للإصابة بفيروس كورونا، لكن خرجت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام قائلة إن الرئيس بصحة ممتازة، ولم يتواصل عن قرب أو بشكل مطول مع أي شخص مصاب.





وكانت صحيفة "سي إن إن" الأمريكية ذكرت أن ترامب أصبح في خطر كبير بشأن الإصابة بفيروس كورونا، مع اقتراب الانتخابات 2020 و لقاءاته الجماهيرية بالعامة، خاصة أنه يبلغ من العمر 73 عامًا، ويعاني من ألم في الصدر، لكن طبيبه نفى ذلك في وقت سابق.



