محمد رمضان يوجه رسالة لجمهوره عبر تويتر.. ومتابع: ملكش دعوة.. شاهد

شارك الفنان محمد رمضان جمهور بصورة جديدة له عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وهو يرتدي سلسلة ذهب على جسمه العاري.
وعلق محمد رمضان على الصورة قائلا "كن جميلًا ترى الوجود جميلا ليلتكم بلون قلوبكم".
وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "ثقه في الله نجاح باكتساح" و "هو انت معندكش شتاء عشان تطلع بالمنظر ده بجد انت في وادى والشعب في وادى" و "مالكش دعوه".
ويشارك محمد رمضان في بطولة مسلسل "البرنس"مع نور اللبنانية، عبدالعزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، سلوى عثمان، ريم سامي، محمد علاء، أحلام الجريتلى.