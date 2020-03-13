محمد رمضان يوجه رسالة لجمهوره عبر تويتر.. ومتابع: ملكش دعوة.. شاهد

شارك الفنان محمد رمضان جمهور بصورة جديدة له عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وهو يرتدي سلسلة ذهب على جسمه العاري.

وعلق محمد رمضان على الصورة قائلا "‏كن جميلًا ترى الوجود جميلا ليلتكم بلون قلوبكم".

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "‏‎ثقه في الله نجاح باكتساح" و "‏‎هو انت معندكش شتاء عشان تطلع بالمنظر ده بجد انت في وادى والشعب في وادى" و "‏‎مالكش دعوه".

ويشارك محمد رمضان في بطولة مسلسل "البرنس"مع نور اللبنانية، عبدالعزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، سلوى عثمان، ريم سامي، محمد علاء، أحلام الجريتلى.