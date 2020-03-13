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فن

محمد رمضان يوجه رسالة لجمهوره عبر تويتر.. ومتابع: ملكش دعوة.. شاهد

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:59 ص
مصطفى كرم

شارك الفنان محمد رمضان جمهور بصورة جديدة له عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وهو يرتدي سلسلة ذهب على جسمه العاري.


وعلق محمد رمضان على الصورة قائلا "‏كن جميلًا ترى الوجود جميلا  ليلتكم بلون قلوبكم".


وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "‏‎ثقه في الله نجاح باكتساح" و "‏‎هو انت معندكش شتاء عشان تطلع بالمنظر ده  بجد انت في وادى والشعب في وادى" و "‏‎مالكش دعوه".


ويشارك محمد رمضان في بطولة مسلسل "البرنس"مع نور اللبنانية، عبدالعزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، سلوى عثمان، ريم سامي، محمد علاء، أحلام الجريتلى.

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