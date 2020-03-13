AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

الشرطة تساعد المواطنين بعد سقوط الأشجار بسبب العاصفة .. فيديو

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:34 ص
عاصفة التنين
عاصفة التنين
Advertisements
كريم ناصر
نشر رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر و فيس بوك فيديو جديد لمساعدة رجال الشرطة المواطنين بعد سقوط شجرة كبيرة  بإحدى شوارع القاهرة و اغلاقها الشارع وإحداث الضرر ببعض السيارات. 

وظهر بالفيديو رجال الشرطة يحاولون رفع الشجرة للحفاظ على سلامة المواطنين. 

وشهدت الأحوال الجوية، أمس ، الخميس، بداية موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تكون حالة الطقس، دافئا نهارا شديد البرودة ليلا، تصاحبه أمطار غزيرة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة.

تبذل أجهزة الأمن بالقاهرة، جهودا مضنية لمساعدة رجال المرافق في سحب أكبر قدر من مياه إعصار التنين الذي ضرب البلاد أمس، الأربعاء، خاصة بأماكن تجمعات مياه السيول بمطالع ومنازل الكبارى والأنفاق، مع العمل على سحب السيارات التي غمرتها المياه.

حيث دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي القاهرة والقليوبية، بمعدات الشركة وسيارات الشفط بشوارع المدن، لرفع تراكمات المياه التي نتجت عن هطول الأمطار والتعامل مع المياه المتراكمة، ونواتج سقوط الأمطار وتجمعات المياه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمن القاهرة يواجه إعصار التنين بسحب السيارات المتضررة من الأمطار.. صور

متحديا العاصفة.. علي ربيع: أنا الأسد أهو.. نزلت في المطر وهولعها نار

رشوان توفيق يدعو لمصر أثناء هطول الأمطار.. فيديو

هبوط أرضي بالعبور بسبب الأمطار.. صور

أمطار غزيرة على الطريق الدائري لسوء الأحوال الجوية.. صور

ربنا معاكم ويعينكم يا رجالة.. شاهد أحمد حلمي مع عمال شفط المياه

ترشيحاتنا

أول صورة من خطوبة حمو بيكا

متحدث الصحة: فيروس كورنا ضعيف .. وإغلاق مدرسة في الزمالك بسبب طالب مُصاب

هبوط أرضي وتشققات على محور 26 يوليو بسبب الأمطار.. صور

بفستان أزرق.. ريا أبي راشد بإطلالة جريئة.. والجمهور: يا بختك

غرق سيارة شيما الحاج في مياه الأمطار

صوفينار تثير الجدل بـ سيلفي على إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخاتم ونظارة .. حقيقة ارتباط ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمة

بـ صيد السمك والسباحة في مياه الأمطار.. شاهد خفة دم المصريين في التعامل مع موجة الطقس السيئ

شاهد.. حيلة غريبة لفتح قفل السيارة بـ رباط الكوتشي