الشرطة تساعد المواطنين بعد سقوط الأشجار بسبب العاصفة .. فيديو

نشر رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر و فيس بوك فيديو جديد لمساعدة رجال الشرطة المواطنين بعد سقوط شجرة كبيرة بإحدى شوارع القاهرة و اغلاقها الشارع

ببعض السيارات.

وظهر بالفيديو رجال الشرطة يحاولون رفع الشجرة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وشهدت الأحوال الجوية، أمس ، الخميس، بداية موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تكون حالة الطقس، دافئا نهارا شديد البرودة ليلا، تصاحبه أمطار غزيرة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة.





تبذل أجهزة الأمن بالقاهرة، جهودا مضنية لمساعدة رجال المرافق في سحب أكبر قدر من مياه إعصار التنين الذي ضرب البلاد أمس، الأربعاء، خاصة بأماكن تجمعات مياه السيول بمطالع ومنازل الكبارى والأنفاق، مع العمل على سحب السيارات التي غمرتها المياه.



