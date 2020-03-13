وسط إجراءات طبية وأمنية مشددة .. تشييع جثمان أول سيدة مصرية أصيبت بـ كورونا

ديرية الصحة بالدقهلية أن جثمان

جرى تكفينه وفقا

الطبية

و ثم تعقيم الكفن الخاص بها ولفها في ثلاث طبقات من الكفن و طبقتين من القطن وطبقة خارجية من الجلد لعدم الانتشار.



وأكد المصدر أن الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، كلفت بتشكيل وفد طبي من إدارة الطب الوقائي بالوزارة، بسرعة التوجه إلى القرية وعمل مسح شامل للأهالي وتتبع مصدر إصابة السيدة المتوفاة حيث جرى إرسال طاقم طبي كامل من إدارة الطب الوقائي بالوزارة مع فحص جميع الأهالي المقيمين بالمنازل المحيطة بالمنزل السيدة المتوفاة فضلا عن إجراء مسح للأهالي بالكامل والتوصل إلى سبب الإصابة.



وكانت أعراض المرض قد ظهرت عليها وجرى حجزها بمستشفى الصدر بالمنصورة في السابع من مارس الحالى وعند دخولها للمستشفى كانت مصابة بارتفاع شديد في درجة الحرارة وضيق شديد في التنفس وكحة جافة وجرى تشخيص إصابتها عند دخولها للمستشفى أنها مصابة بإلتهاب رئوي مزدوج وتم اخذ المسحات اللازمة لها لفحصها.



وأفاد المصدر إلى أنه تبين من الفحص الطبي للمتوفية أن لديها حالة مرضية سابقة حيث تبين أنها تعالج من مرض السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة المفرطة وقصور في وظائف الكلى وتم سحب عينات منها وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة حيث وصلت النتيجة أمس الأربعاء بأن الحالة إيجابية لفيروس كورونا COVID 19 وتم تحويلها بالإسعاف المعقم ذاتيا إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية إلا أنها توفيت هناك.

وصرح مصدر بمالمتوفاةللإجراءاتالمتبعة