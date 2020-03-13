في ذكرى رحيل عبدالله غيث .. قصة هروبه المتكرر من المدرسة

يوافق اليوم الجمعة 13 مارس، الذكرى الـ 27 لرحيل عبد الله حمدي الحسيني غيث، أو (عبدالله غيث)، الذي غيبه الموت في مثل هذا اليوم عام 1993، عن عمر يناهز 63 عامًا، بعد معاناة مع مرض السرطان، الذي أصاب كبده ورئتيه معًا.





لم يكن عبد الله تلميذا نابغا يهوي العلم بل كان دائم الهروب من المدرسة..فقد كان حب الفن يسري في دمائه ..لاحظ ذلك شقيقه الأكبر حمدي غيث ..الذي كان نابغا ملتزما ما جعله يسانده ويشجعه، حيث كانت اول اعماله مسرحية (تخت الرماد ) والتي انطلق منها إلي اوسع افاق التالق والشهرة.





ويعد عبدالله غيث،أحد أبرز نجوم المسرح العربي فقد تربع على قمة الأداء إلى ما يقرب من 50 عاما، تألق في الأداء المسرحي فكانت مسرحية الوزير العاشق من أهم الأدوار عام 1962 ثم مسرحية الزير سالم ..كفاح شعب دنشواي ..الدخان تحت الرماد ..الكراسي ..اه ياغجر.



