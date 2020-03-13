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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:25 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الحالات المصابة لديها منذ تفشي الفيروس إلى 7979 شخصا. 

يأتي هذا بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية مساء الأربعاء، أن فيروس كورونا بات وباء عالميًا. وأضاف مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفًا خلال الأسبوعين الأخيرين.

يذكر أن المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة، الدكتور مايك ريان كان أعلن الأسبوع الماضي أنه على الجميع الافتراض أن الفيروس سيظل يتمتع بالقدرة على الانتشار، وأنه من الخطأ الاعتقاد أنه سيكون موسميا ويختفي في الصيف مثل الإنفلونزا، بحسب تعبيره.
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