كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الحالات المصابة لديها منذ تفشي الفيروس إلى 7979 شخصا.





يأتي هذا بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية مساء الأربعاء، أن فيروس كورونا بات وباء عالميًا. وأضاف مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفًا خلال الأسبوعين الأخيرين.



