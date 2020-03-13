رجاء خاص من شوبير لـ اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري وفيروس كورونا

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلى والمنتخب السابق طلبا خاصا لـ اللجنة الخماسية المكلفة ادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بشأن فيروس كورونا المنتشر حاليا في العالم.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " أرجو من اتحاد الكرة المصري عمل تحليل (COVID-19) فورًا لكل لاعبي الدوري الممتاز ودوري الدرجة الثانية والثالثة خلال الفترة القادمة.

وأضاف شوبير: "وخاصة للاعبي المنتخب والأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري بعد إنتهاء مبارياتهم الخارجية وأيضًا منتخب الشباب الذي شارك في البطولة العربية في السعودية. "





وكانت تقارير إعلامية أكدت أن البرتغالي كرستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، أصيب بفيروس كورونا بسبب وجوده مع دانييلي روجاني، زميله في الفريق المصاب بالفيروس.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن رونالدو توجه إلى البرتغال عقب مباراة فريقه ضد إنتر ميلان التي جمعتهما بالدوري الإيطالي، وانتهت بفوز البيانكونيري بهدفين دون رد، ليتربع على قمة جدول كالتشيو.