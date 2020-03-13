أحمد جلال: تطوير الزراعة في مصر يستلزم وضع خطة متكاملة الأهداف

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ليس هناك دولة في العالم تحقق اكتفاء ذاتي من المحاصيل الزراعية ولكن مصر تمتلك اكتفاء ذاتي لبعض الخضروات خاصة الطماطم والموالح مؤكدا أنه اذا تحقق اكتفاء ذاتي من محصول سوف يجور علي محصول اخر





وأضاف خلال تصريحاته لـ صدي البلد ان تطوير الزراعة في مصر يستلزم وضع خطة متكاملة الأهداف واستراتيجية كاملة تشارك فيها جميع القطاعات على مستوى الدولة وليس فردا يتحدث عن تطوير الزراعة.





وأشار عميد زراعة أن الكلية تقوم بأداء وظائفها وفي تعزيز دورها الإيجابي لمسيرة التنمية الزراعية المصرية ، ودعم منظومات التعليم والبحث العلمي في العديد من الدول العربية ، مُعتمدة في ذلك علي الخبرات العلمية والفكرية والرؤى الاجتماعية الفاعلة لأساتذتها ومُستندة إلى المستحدثات والأساليب العلمية والتكنولوجية إلي جانب الرؤى الاجتماعية الفاعلة.



