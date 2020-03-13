الصين تعلن عن حصيلة جديدة لوفيات ومصابي كورونا

أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم الجمعة، تسجيل 7 وفيات جديدة ناجمة عن فيروس كورونا، مشيرةً إلى أن العدد الكلي للوفيات بلغ 3176 شخصا.





وقالت اللجنة في بيان بثه التلفزيون الرسمي الصيني: "تم تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الكلي للإصابة بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء إلى 80813 حالة".





وأضافت: "سجلنا في مقاطعة هوبي 5 إصابات جديدة و 6 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة في المقاطعة التي تعتبر بؤرة تفشي كورونا إلى 3062 شخصًا".





جاء ذلك بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية مساء الأربعاء، أن فيروس كورونا بات وباء عالميًا. وأضاف مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفًا خلال الأسبوعين الأخيرين.



