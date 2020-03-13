أخبار الرياضة..حقيقة توقيع رمضان صبحي لـ الزمالك..الكاميرون تستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. إصابة نجم تشيلسي بـ فيروس كورونا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى ليوم الجمعة ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية والتي جاءت كالتالي
عبر محمد خالد غرابة عضو مجلس إدارة إنبي، عن استيائه من عدم تأجيل مباراة فريقه أمام الأهلي، المقررة مساء السبت المُقبل في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ، في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الـ14 .
أعلن نادي "أرسنال" البريطاني في بيان عاجل له منذ قليل، إصابه مدربه الإسباني مايكل أرتيتا بفيروس كورونا، ، بعد أن ظهرت عينات التحاليل الخاصة به إيجابية
كشفت مصادر خاصة أن رمضان صبحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يوقع لنادي الزمالك كما تردد خلال الساعات الماضية.
كشفت بعض التقارير الصحفية الايطالية عن اشتباه في إصابة باولو ديبالا نجم فريق يوفينتوس بـ فيروس كورونا بسبب وجوده مع دانييلي روجاني، زميله في الفريق المصاب بالفيروس.
قررت رابطة الدوري الإنجليزي عقد اجتماع طارئ صباح اليوم الجمعة من أجل مناقشة وضع مباريات الدوري الانجليزي " البرميرليج " خاصة عقب اصابة مايكل ارتيتا المدير الفني لفريق أرسنال بـ فيرس كورونا .
كشفت بعض التقارير المغربية عن استقرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " على ملعب نهائي مباراة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2020
أعلن نادي تشلسي الإنجليزي أن لاعبه ، (كالوم هودسون) لديه نتيجة إيجابية أثبتت إصابته بفيروس كورون