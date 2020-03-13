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رياضة

إصابة باولو ديبالا بـ فيروس كورونا خلفا لـ رونالدو

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:48 ص
ياسمين تيسير
كشفت بعض التقارير الصحفية الايطالية عن اصابة باولو ديبالا نجم فريق يوفينتوس بـ فيروس كورونا بسبب وجوده مع  دانييلي روجاني، زميله في الفريق المصاب بالفيروس.

كما كشفت تقارير إعلامية أن البرتغالي كرستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، أصيب بفيروس كورونا بسبب وجوده مع  دانييلي روجاني، زميله في الفريق المصاب بالفيروس.

وكان  نادي يوفينتوس الإيطالي قد أعلن عن إصابة لاعبه دانييل روجاني بفيروس كورونا، وهو الذي كان متواجدًا في مباراة فريقه أمام إنتر في الدوري الإيطالي، وتشير بعض التقارير الصحفية إلى أنه سيتم فرض عزل طبي والكشف على لاعبي الفريقين ليتم اكتشاف مصابين جدد داخل الفريق أبرزهم رونالدو و ديبالا.
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