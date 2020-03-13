سفير مصر لدى أوتاوا يستقبل وزير خارجية كندا والسفراء العرب "بدار السكن"

أقام سفير مصر لدى كندا السفير أحمد أبو زيد، مأدبة عشاء مساء الخميس بدار سكن السفير المصرى، على شرف وزير خارجية كندا "فرانسوا فيليب شامبين"، وبحضور السفراء العرب المعتمدين في العاصمة الكندية أوتاوا.





وأعرب السفير أبو زيد - في تصريح صحفي - عن امتنانه باستضافة الوزير الكندي في أول لقاء له مع سفراء الدول العربية المعتمدة لدى كندا، والذي شهد نقاشا موسعا اتسم بالشفافية وتبادل وجهات النظر حول كافة التطورات التي تشهدها المنطقة العربية، والمواقف الكندية تجاهها، حيث أكد السفراء العرب أهمية استمرار تفاعل واهتمام كندا بدعم القضايا العربية، ودفع جهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في الشرق الأوسط.





وأضاف السفير المصري أن وزير الخارجية الكندي أكد - خلال اللقاء - حرصه على أن يكون أول لقاء له مع سفراء المجموعات الجغرافية المعتمدة لدى كندا مع السفراء العرب، تعبيرًا عن الاهتمام الذي توليه بلاده لتعزيز شراكتها مع الدول العربية، مشيرًا إلى سعادته الخاصة لكون هذا اللقاء يتم في دار سكن السفير المصري، مشيدا بالدور الذي تضطلع به مصر في دعم الاستقرار والسلام في الشرق الوسط وتحقيق التنمية والتكامل الاقتصادي في افريقيا.





وشهدت الأشهر الماضية تناميا ملحوظا في مستوى التواصل رفيع المستوى بين كندا ومصر، وتزايدا في مستوى التعاون الاقتصادي التجاري والتنسيق السياسي بين البلدين، حيث التقى رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر فبراير الماضي على هامش قمة الاتحاد الإفريقي، كما زار كل من رئيس مجلس الشيوخ الكندي ووزير الخارجية مصر في مناسبات مختلفة.