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دراسة: بروتين يتواجد فى سم العقرب علاج فعال لالتهاب المفاصل

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:30 ص
دراسة: بروتين يتواجد
دراسة: بروتين يتواجد فى سم العقرب علاج فعال لإلتهاب المفاصل
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أ ش أ
 أفادت الأبحاث الحديثة أن سم المخلوقات المميتة مثل "العناكب"، و"الثعابين" و"العقارب" ، مصدر غني بالأدوية بشكل متزايد لصحة الإنسان.

ويأتي أحدث مثال على ذلك من العلماء في مركز فريد هتشنسون لأبحاث السرطان، الذين اكتشفوا بروتينًا صغيرًا في سم العقرب يمكن أن يصبح جزءًا من علاج جديد فعال لالتهاب المفاصل.

وقال الدكتور"جيم أولسون، المشرف على تطوير الأبحاث : "بالنسبة للأشخاص المصابين بإلتهاب المفاصل متعدد المفاصل ، فإن الآثار الجانبية للسيطرة على المرض يمكن أن تكون سيئة أو أسوأ من المرض نفسه ".

وأضاف:"فى كثير من الأحيان تذهب المنشطات إلى جميع أجزاء الجسم ، بإستثناء الأجزاء التى تكون فى أمس الحاجة إليها .. تهدف هذه الإستراتيجية لتحسين وتخفيف التهاب المفاصل مع الحد الأدنى من الآثار الجانبية الجهازية ".

وتعد هذه الاستراتيجية نتيجة لأكثر من عقد من الأبحاث المتواصلة فى المختبر بحثا عن البروتينات المتواجدة فى "سم العقرب" التى يمكن إستخدامها كأساس للعقاقير المتقدمة لعلاج الأمراض المختلفة .

فمنذ حوالي أربع سنوات ، أثناء فحص عشرات الببتيدات من سم العقارب والعناكب ، وجد الباحثون أنها تتراكم بشكل طبيعي في الغضروف"..لذلك، اعتمد الباحثون هذه الطريقة المحتملة لتطوير علاجات أكثر إستهدافا لإلتهاب المفاصل من خلال إستخلاص "سم العقرب" المتواجد فى الغضاريف .


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