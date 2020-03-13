منخفض التنين يضرب شمال سيناء.. رياح شديدة وأمطار رعدية وسيول في الحسنة نخل



وفي بئر العبد زادت سرعة الرياح وو صلت نحو 50 كيلومتر في الساعة،وناشد مجلس المدينة المواطنين بتوخي الحذر وعدم الخروج إلا للضرورة وخصوصا الأطفال .



من جانبه أشار سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل، إلى أن الرياح المحملة بالأتربة أدت إلى انعدام الرؤية على بعض الطرق.



ورفعت المحافظة حالة الطوارئ القصوى على مستوى الأجهزة الخدمية، واستعدت مجالس المدن لشفط مياه الأمطار من الميادين والشوارع بسيارات الكسح وفرق العمل المتخصصة.

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ضرب منخفض التنين محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة،حيث تزداد حدة رياح العاصفة تدريجيا في مختلف مناطق المحافظة، كما شهدت المحافظة هطول أمطار رعدية تحولت إلى سيول في مناطق الحسنة نخل ، وشهدت مدن المحافظة هطول أمطار غزيرة .وقد أدت العاصفة إلى اختفاء المارة والسيارات من شوارع مدن المحافظة وإغلاق معظم المحلات أبوابها كما تجمعت كميات كبيرة من مياه الأمطار في الشوارع والميادين الرئيسية والشوارع الفرعية.وزادت كمية الأمطار التي هطلت على منطقتي الحسنة والقصيم والتي تحولت بدورها الي سيول جارفة .