AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

منخفض التنين يضرب شمال سيناء.. رياح شديدة وأمطار رعدية وسيول في الحسنة نخل

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:55 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد صالح
ضرب منخفض التنين محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة،حيث تزداد حدة رياح العاصفة تدريجيا في مختلف مناطق المحافظة، كما شهدت المحافظة هطول أمطار رعدية تحولت إلى سيول في مناطق الحسنة نخل ، وشهدت مدن المحافظة هطول أمطار غزيرة .

وقد أدت العاصفة إلى اختفاء المارة والسيارات من شوارع مدن المحافظة وإغلاق معظم المحلات أبوابها كما تجمعت كميات كبيرة من مياه الأمطار في الشوارع والميادين الرئيسية والشوارع الفرعية.

وزادت كمية الأمطار التي هطلت على منطقتي الحسنة والقصيم والتي تحولت بدورها الي سيول جارفة .

وفي بئر العبد زادت سرعة الرياح وو صلت نحو 50 كيلومتر في الساعة،وناشد مجلس المدينة المواطنين بتوخي الحذر وعدم الخروج إلا للضرورة وخصوصا الأطفال .

من جانبه أشار سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل، إلى أن الرياح المحملة بالأتربة أدت إلى انعدام الرؤية على بعض الطرق. 

ورفعت المحافظة حالة الطوارئ القصوى على مستوى الأجهزة الخدمية، واستعدت مجالس المدن لشفط مياه الأمطار من الميادين والشوارع بسيارات الكسح وفرق العمل المتخصصة.
اقرأ أيضا..
منخفض التنين يضرب شمال سيناء.. رياح شديدة وأمطار رعدية وسيول في الحسنة نخل
منخفض التنين يضرب شمال سيناء.. رياح شديدة وأمطار رعدية وسيول في الحسنة نخل
منخفض التنين يضرب شمال سيناء.. رياح شديدة وأمطار رعدية وسيول في الحسنة نخل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمطار متوسطة ورياح باردة في شمال سيناء

عاصفة ترابية وانخفاض حاد في درجات الحرارة بشمال سيناء

هطول أمطار متوسطة على عدة مناطق بـ شمال سيناء

طقس سيء وموجة صقيع تسود مناطق شمال سيناء

هطول أمطار غزيرة علي شمال سيناء

كرات ثلج.. تحول مفاجئ في حالة الطقس في سيناء وهطول أمطار ورياح شديدة

ترشيحاتنا

الصين تعلن عن حصيلة جديدة لوفيات ومصابي كورونا

حتى انتهاء الطقس السيئ.. مصري يتبرع بمنزل 3 أدوار لمن لا مأوى له

شاهد.. لصوص يسرقون المنازل بانتحال شخصية أطباء كورونا

في ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال.. تعرف على عدد زيجات محمد عبد الوهاب

حقيقة إصابة باولو ديبالا بـ فيروس كورونا

الكهرباء تكشف عن احتمالات انقطاع التيار اليوم .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس سوداء .. ابنة فيفى عبده تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بدون فياجرا.. مشروب لرفع القوة الجنسية للرجل

حتى انتهاء الطقس السيئ.. مصري يتبرع بمنزل 3 أدوار لمن لا مأوى له