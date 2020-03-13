AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بورتريه لاعب التنس الاسكتلندي أندى موراى للرسامة ماجى هامبلينج للعرض بلندن

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:29 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
تعرض الفنانة البريطانية "ماجي هامبلينج" بورتريه للاعب التنس الإسكتلندي "أندى موراى" في المعرض الوطني للصور المقرر إقامته فى متحف لندن للفنون فى مايو المقبل.

وقال موراى "أعتقدت نوعًا ما أنني سأجلس فقط لفترة قصيرة لرسم صورتى ، إلا أننى شعرت أن الوقت طويلا لا يمر .. فقد جلست لنحو ثلاث إلى أربع ساعات يوميا صباحا ومساء ، وهو ما كان أمرا شاقا أشبه بجلسات التعذيب" . 

ومن المقرر أن تشارك اللوحة فى المعرض الوطني للصور بفضل إهدائها من قبل متبرع مجهول، إلى جانب رسمين تحضيريين.

ومن المنتظر أن ينتقل المعرض، عقب إنتهائه، لعرض المعروضات فى معرض الصور الوطنى الإسكتلندى .

وتعد الرسامة ماجي هامبلينج"، إحدى رائدات الحركة الفنية المعاصرة فى الفن فى بريطانيا .. واكد لاعب التنس الأسكتلندى إعجابه بإبداعات الرسامة البريطانية ، وبساطتها فى طرح أفكارها دون تعقيد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

شاهد.. لصوص يسرقون المنازل بانتحال شخصية أطباء كورونا

رجاء خاص من شوبير لـ اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري وفيروس كورونا

سيرين عبد النور تحصد 1.3 مليون مشاهدة بـ ليلة

أخبار التوك شو.. الأرصاد تحذر: أمطار شديدة الغزارة خلال الساعات المقبلة.. وزير التعليم يكشف سبب إغلاق مدرسة في الزمالك لأسبوعين

مأساة.. شاهد فنان شهير تشرد في الشوارع وتخلى عنه الجميع.. فيديو

الصين تعلن عن حصيلة جديدة لوفيات ومصابي كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر خيالى .. ظهور ياسمين صبرى بنفس الاكسسوارات أكثر من مرة

بملابس سوداء .. ابنة فيفى عبده تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بدون فياجرا.. مشروب لرفع القوة الجنسية للرجل