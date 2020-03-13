بورتريه لاعب التنس الاسكتلندي أندى موراى للرسامة ماجى هامبلينج للعرض بلندن

تعرض الفنانة البريطانية "ماجي هامبلينج" بورتريه للاعب التنس الإسكتلندي "أندى موراى" في المعرض الوطني للصور المقرر إقامته فى متحف لندن للفنون فى مايو المقبل.

وقال موراى "أعتقدت نوعًا ما أنني سأجلس فقط لفترة قصيرة لرسم صورتى ، إلا أننى شعرت أن الوقت طويلا لا يمر .. فقد جلست لنحو ثلاث إلى أربع ساعات يوميا صباحا ومساء ، وهو ما كان أمرا شاقا أشبه بجلسات التعذيب" .





ومن المقرر أن تشارك اللوحة فى المعرض الوطني للصور بفضل إهدائها من قبل متبرع مجهول، إلى جانب رسمين تحضيريين.





ومن المنتظر أن ينتقل المعرض، عقب إنتهائه، لعرض المعروضات فى معرض الصور الوطنى الإسكتلندى .





وتعد الرسامة ماجي هامبلينج"، إحدى رائدات الحركة الفنية المعاصرة فى الفن فى بريطانيا .. واكد لاعب التنس الأسكتلندى إعجابه بإبداعات الرسامة البريطانية ، وبساطتها فى طرح أفكارها دون تعقيد.