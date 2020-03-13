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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 13-3-2020.. فيديو

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:20 ص
صدى البلد
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محمود محسن
استعرض برنامج " 8 الصبح " المُذاع على "دى ام سى"، تقريرًا مُفصلًا اليوم،الجمعة 13-3- 2020، عن أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق.


واستعرض برنامج " 8 الصبح" على قناة "دي ام سى " أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.


أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

البطاطس 4 جنيهات
الطماطم 4.5 جنيه
الخيار 8 جنيهات
الباذنجان 5 جنيهات
البصل 7 جنيهات
الفاصوليا 12 جنيهًا
الكوسة 5 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

البرتقال 6 جنيهات
جوافة 10 جنيهات
الموز 12 جنيها
الفراولة 8 جنيهات
اليوسفى 5 جنيهات
تفاح بلدى 15 جنيها

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