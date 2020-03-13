أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 13-3-2020.. فيديو

استعرض برنامج " 8 الصبح " المُذاع على "دى ام سى"، تقريرًا مُفصلًا اليوم،الجمعة 13-3- 2020، عن أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق.









واستعرض برنامج " 8 الصبح" على قناة "دي ام سى " أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.









أسعار الخضراوات اليوم في مصر:





البطاطس 4 جنيهات

الطماطم 4.5 جنيه

الخيار 8 جنيهات

الباذنجان 5 جنيهات

البصل 7 جنيهات

الفاصوليا 12 جنيهًا

الكوسة 5 جنيهات





أسعار الفاكهة اليوم في مصر





البرتقال 6 جنيهات

جوافة 10 جنيهات

الموز 12 جنيها

الفراولة 8 جنيهات

اليوسفى 5 جنيهات

تفاح بلدى 15 جنيها



