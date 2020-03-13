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مرأة

بعد تحذير هيئة الأرصاد .. 5 أشياء يجب عليك فعلها لـ سلامة عينيك

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:57 ص
حفظ العيون من الأتربة
حفظ العيون من الأتربة
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نهى هجرس
بعد تحذير هيئة الأرصاد من التقلبات الجوية الشديدة، والتأكيد على عدم الخروج من المنزل إلا فى حالة الضرورة القصوى، وفى هذه الحالة يجب اتباع أهم العادات التى تساعدك فى الحفاظ على صحة العيون بشكل جيد.

ووفقًا لموقع "good eyes" إليكم أهم الطرق التى تساعد فى الحفاظ على صحة العيون.

- يجب الحرص على غسل اليدين بشكل مستمر، والحفاظ على عدم ملامسة اليد للعيون، أو فركها بشكل مبالغ.

- لا يقتصر حماية العيون على ارتداء النظارات الشمسية فقط، ولكن يجب أيضًا ارتداء القبعات التى تحافظ على عدم دخول الأتربة من جوانبها.

- الحرص على عدم التواجد بالأماكن التى تحتوي على أخشاب، أو أوراق صغيرة يمكن أن تدخل العين، وتحفز الالتهاب بشكل كبير.

- محاولة الحصول على قدر كافى من النوم، والحرص على شرب المياه بشكل مستمر.

- حمل قطره العيون التى تساعد على تخفيف الالتهاب، وجفاف العيون، ووضعها بشكل منتظم حتى لا تزيد مششاكل العيون بشكل كارثي

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