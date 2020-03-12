بعد زيادة العاصفة الترابية.. 5 خطوات لحماية البيت من الأتربة

بعد تحذير هيئة الأرصاد من الأجواء والعواصف الترابية، وتأكيدا لما شاهدته بعض المحافظات من أمطار وأتربة قوية على البيوت، يجب أن تحرص السيدات على عدم تلوث البيوت وحمايتها.
ووفقا لما قدمه موقع "boldsky"، إليكم أهم الخطوات التى يجب اتباعها للحفاظ على المنزل من الأتربة.
- يجب الحرص على غلق النوافذ بشكل جيد لعدم تسرب الأمطار، والأتربة.
- محاولة وضع قطع من القماش على الأثاث الذى يتميز بالألوان الفاتحة حتى لا يتغير لونه من الأتربة.
- الحرص على سد الأماكن التى يمكن أن تعبر المياه من خلالها بقطع من القماش.
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- العمل على تغطية جميع فتحات التكييف حتى لا تتسرب الأمطار والأتربة من داخلها.
- عدم وضع أى قطع من الأثاث فى أماكن مكشوفة، حتى لا تتلف.