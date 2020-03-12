بعد زيادة العاصفة الترابية.. 5 خطوات لحماية البيت من الأتربة





ووفقا لما قدمه موقع "boldsky"، إليكم أهم الخطوات التى يجب اتباعها للحفاظ على المنزل من الأتربة.





- يجب الحرص على غلق النوافذ بشكل جيد لعدم تسرب الأمطار، والأتربة.

- محاولة وضع قطع من القماش على الأثاث الذى يتميز بالألوان الفاتحة حتى لا يتغير لونه من الأتربة.

- الحرص على سد الأماكن التى يمكن أن تعبر المياه من خلالها بقطع من القماش.





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- العمل على تغطية جميع فتحات التكييف حتى لا تتسرب الأمطار والأتربة من داخلها.

- عدم وضع أى قطع من الأثاث فى أماكن مكشوفة، حتى لا تتلف.

