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أخبار البلد

الأرصاد تكشف ماذا سيحدث في مصر اليوم.. اعرف حالة الطقس بالجمهورية

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:13 ص
الطقس الشتوي على
الطقس الشتوي على القاهرة
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نورهان خفاجي
تشهد الأحوال الجوية، اليوم الجمعة، استمرار حالة الطقس السيئ علي البلاد، حيث يستمر سقوط الأمطار الغزيرة على جميع الأنحاء، يصاحبها نشاط للرياح والعواصف المحملة بالأتربة على كافة أنحاء الجمهورية.

وتكون حالة الطقس على القاهرة الكبري والوجه البحري، مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، تصاحبه أمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة.

ويكون الطقس على السواحل الشمالية الغربية للبلاد والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، تصاحبه أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول، مع نشاط للرياح يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئا نهارا شديد البرودة ليلا، تصاحبه أمطار غزيرة أحيانا تصل لحد السيول، والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

بينما يكون الطقس على شمال الصعيد، دافئا نهارا شديد البرودة، تصاحبه أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا، تصل لحد السيول والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة، بينما يكون الطقس دافئا على جنوب الصعيد نهارا معتدلا ليلا، وأمطار متوسطة والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر:

القاهرة 17/13
الإسكندرية 18/14
بورسعيد 17/12
رفح 18/12
طابا 17/13
كاترين 9/3
شرم الشيخ 21/15
الغردقة 21/14
بني سويف 18/13
قنا 19/13
أسوان 23/12
الوادي الجديد 24/13
حلايب 27/19
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