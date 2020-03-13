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برلمان

لتفقد شفط المياه.. جولة ميدانية لعضو تنسيقية الشباب بالقناطر

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:21 ص
خلال الجولة الميدانية
خلال الجولة الميدانية
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أحمد أيمن
أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن - عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جولة ميدانية لمتابعة التعامل مع الأمطار بمركز ومدينة منشأه القناطر.

تفقد الشهابي خلال جولته، أعمال شفط المياه والتأكد من توزيع الشفاطات وتمركزها بالقرب من أماكن تجمعات مياه الأمطار لضمان سهوله الانتقال إليها في حاله الاحتياج إليها. 

كما تفقد نائب المحافظ أعمال شفط مياه الأمطار بقرى المنصوريه ونكلا والجلاتمة وطريق ذات الكوم الحسانين بمركز ومدينه منشأه القناطر.

وتشهد مصر موجة من التقلبات المناخية بدءت، أمس الخميس، بهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح في مختلف مناطق مصر، ومن المقرر أن تستمر حتى نهايتها غدا.
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