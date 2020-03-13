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أخبار البلد

الحكومة توضح 8 حقائق حول انتشار فيروس كورونا.. وتنفي 7 شائعات في أسبوع .. فيديوجراف

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:31 ص
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديوجراف توضيحيا لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية خلال الأيام الماضية بهدف توضيح الحقائق.

وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات  خلال الفترة (من 6 حتى 13 مارس 2020):

حيث أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء 8 حقائق ترد على الشائعات حول انتشار فيروس كورونا ونفي المركز ما أثير حول  عدم جاهزية المستشفيات الحكومية لإجراء العمليات الجراحية الحرجة ، كما نفي ما تداول حول نقص الزيت التمويني لمقررات شهر مارس الجاري بالمجمعات الاستهلاكية، ونفى أيضا ما انتشر حول  انهيار طريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي نتيجة حدوث هبوط أرضي

ونفي المركز الإعلامي ما تردد حول     فتح الحكومة باب الإجازات بدون أجر دون ضوابط ، كما نفي المركز ما تداول حول   إجبار المواطنين على شراء شنطة الإسعاف من وحدات المرور كشرط لاستخراج رخصة القيادة ونفي ما اثير حول تعطيل الدراسة أثناء الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي، كما نفي ما تداول حول  تطوير المناطق التاريخية بالقاهرة بطرق عشوائية.
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