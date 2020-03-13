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أخبار العالم

فلسطين تعلن زيادة جديدة في عدد مصابي كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:26 ص
فلسطين تعلن زيادة
فلسطين تعلن زيادة جديدة في عدد مصابي كورونا
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شيماء مصطفى
أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا المستجد إلى ٣٥ حالة.

ووفقًا لوكالة "معًا" الفلسطينية، ارتفع عدد الإصابات بعد اكتشاف ٤ حالات جديدة.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بفلسطين، دعت المواطنين للصلاة في منازلهم، حرصًا على سلامتهم، ومنعًا لتفشي فيروس كورونا، الذي يشكل الاختلاط أحد الوسائل الخطيرة الناقلة له.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة مساء أمس الخميس، أكدت فيه "أنه ونظرا لحالة الطوارئ التي يمر بها الوطن لمواجهة الوباء العالمي وتقليص مساحة انتشاره، وحرصا على سلامة المواطنين من مخاطره، فإن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تهيب بالمواطنين لأداء الصلاة في منازلهم، خوفا من تفشي الوباء، ومنعا للاختلاط، وحفاظا على صحة وسلامة المجتمع."
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