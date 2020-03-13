تنفيذا لخطة رئيس الوزراء.. عضو التنسيقية يتفقد وضع الأمطار ببني سويف

واصل بلال حبش نائب محافظ بنى سويف - عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في جولة ميدانية برفقة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تفقده للاجراءات المنفذة للتعامل مع تدعيات تقلبات الطقس التي تشهدها المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.





تابع حبش، أعمال كسح وشفط المياه التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع شركة المياه، خاصة وأن كميات الأمطار التي تتعرض لها المحافظة لم تشهدها من قبل.





وشملت الجولة المرور بكل شوارع المدينة العاصمة، مع تواصله الدائم برؤساء المدن الأخرى ، للمتابعة الميدانية لأعمال شفط وكسح المياه ، وكافة الاجراءات الاحترازية المنفذة ضمن خطة استعدادات محكمة ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تنفذها رئاسة مجلس الوزراء بخطة شاملة تم وضعها للتعامل مع هذا الموقف.





كما تم متابعة أعمال شفط وسحب تجمعات مياه الأمطار الناتجة عن موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة ، حيث يتم الدفع بمعدات وسيارات الشفط بشكل مستمر لسحب المياه ، خاصة بالأماكن المنخفضة وأسفل ومطالع الكباري.