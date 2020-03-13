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أخبار العالم

إيران.. حصيلة الإصابات والوفيات بـ كورونا حتى اليوم

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:11 م
تفشي كورونا في إيران
تفشي كورونا في إيران
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، إجمالي حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، وفقًا لوسائل إعلام إيرانية.

وقالت الوزارة، إنها سجلت 514 وفاة بفيروس كورونا، فيما تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة لـ 11 ألف حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن طهران في صدارة المدن التي تشهد إصابات بكورونا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، شن هجومًا على المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال بومبيو، اليوم الجمعة في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كما يعلم خامنئي، كان أفضل حماية هو أن يخبر الشعب الإيراني بالحقيقة عن فيروس كورونا عندما انتقل إلى إيران من الصين لكن بدلًا من ذلك ترك الرحلات مفتوحة بينهما".

وأضاف أن خامنئي سجن كل من يحاول توضيح حقيقة كورونا.
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