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رياضة

تأجيل لقاء الأهلى وإنبى فى الدورى

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:56 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تأجيل مباراة الأهلى و إنبى المقرر لها غدا السبت في الجولة الـ14 للدورى الممتاز بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكشف مصدر مسئول داخل الجبلاية أن قرار التأجيل صدر بالفعل و سيتم إخطار الأهلى وإنبى رسميا بالتأجيل بعد قليل على أن يحدد مسئولو اللجنة الخماسية موعدا جديدا لمباراة الأهلي وإنبي.
 
ويحتل الأهلى المركز الأول في ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة حقق الفوز في 16 لقاء وتعادل في مواجهة أمام سموحة .

وكان النادي الأهلى قد أصدر بيانا أمس يطالب فيه بتأجيل اللقاء من منطلق مبدأ تكافؤ الفرص بعد تأجيل مباريات الجولة الثامنة عشر للدورى الممتاز التى كان مقررا لها أمس الخميس .


 

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