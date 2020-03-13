محافظ بني سويف: قطع الكهرباء إجراء احترازي لحماية المواطنين

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف "على مدار الساعة " إشرافه و متابعته للإجراءات المنفذة حيال تداعيات تقلبات الطقس، وذلك من خلال المتابعة الميدانية وغرفة العمليات المنعقدة على مدار الـ 24 "منذ 4 أيام " ، للوقوف اللحظي على مستجدات الموقف الخدمي بالقطاعات الحيوية،مثل الكهرباء والمياه والطرق والتموين ( محطات الوقود ومستودعات الغاز والمخابز ) ، والغاز الطبيعي والري والمرور، واتخاذ مايلزم للتعامل مع الطوارئ لحظة بلحظة ، لاسيما وأن كميات الأمطار التي تعرضت لها المحافظة لم تشهدها من قبل.

وقام محافظ بني سويف بجولة تفقدية ، في الساعات الأولى من صباح اليوم ( 3 فجرا ) ، تفقد خلالها شوارع المدينة العاصمة، واستوقفته بعض الأماكن التي شهدت تجمع للمياه ، ليتم البدء بشفطها مرة أخرى خاصة وأن الأمطار لم تتوقف، حيث تقوم معدات المحافظة وسيارات الكسح والشفط برفع المياه من أماكن تجمعها أكثر من مرة ، مع قيام باقي الأجهزة بازالة أثار الأمطار من الشوارع .

وأكد محافظ بني سويف على أن كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة تواصل جهودها لمواجهة تداعيات موجة الطقس السيئ من سقوط أمطار غزيرة التي تشهدها المحافظة من قبل ، مؤكدا على أن المحافظة تتعامل بفاعلية تامة مع المواقف الطارئة الناتجة عن عدم استقرار الحالة الجوية ، وفق خطة عمل تنفذها فرق عمل منتشرة بكافة المراكز والمدن للتدخل السريع والتعامل الفوري مع أية مواقف طارئة ، بجانب غرف العمليات وادارة الأزمات التي تتابع عن كثب الموقف بشكل لحظي .

وأشار محافظ بني سويف إلى أنه يتم "كاجراء احترازي"قطع التيار الكهربائي عن العديد من الأماكن على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الاحتياطية المتبعة في مثل هذه المواقف ، خاصة مع تزايد سقوط الأمطار ، حفاظا على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين ، وتم اتخاذ كافة الاجراءت التي من شأنها ضمان توافر الخدمات الحيوية كالمستشفيات ومحطات المياه من خلال توفير مصدر للكهرباء عن طريق مولدات .

وجدد المحافظ مناشدته لكافة المواطنين بتوخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة عند سقوط الأمطار،وعدم ركن سياراتهم أسفل الأشجار أو لوحات الإعلانات، مشيرا إلى أنه تم التشديد على رؤساء المدن بأن تكون الأوناش واللوادر على استعداد دائم لسرعة التدخل في حالة الضرورة .

ا وقد تم ربط غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات التابعة للجهات المختلفة،وذلك عبر الأرقام التالية: الخط الساخن( 114)،رقم تلقى البلاغات بالمحافظة( 2120006 و 2120009) ،وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة (2121410)،حيث يتم استقبال البلاغات والشكاوى على تلك الأرقام وتوجيه فرق العمل الميدانية بالوحدات المحلية والقطاعات الخدمية المعنية للتعامل الفوري مع المشكلة أو البلاغ .

كما أمر محافظ بني سويف بتخصيص رقمي (01063329498) و(01018460099)على تطبيق الواتس آب ، نظرا لكثرة الاتصالات الواردة على الخطوط الساخنة وتكون الخطوط مشغولة لفترات طويلة ،وذلك لاستقبال شكاوى المواطنين وتلقى البلاغات الخاصة بأماكن تجمع المياه الناتجة عن سقوط الأمطار وغيرها من المشكلات المترتبة على حالة عدم استقرار الأحوال الجوية ،حيث يتم استقبال البلاغات والشكاوى على هذه الأرقام ،وإخطار فرق العمل الميدانية المنتشرة بكافة مراكز ومدن المحافظة للتدخل السريع في مثل تلك المواقف الطارئة ، وذلك كنافذة إضافية بجانب الارقام التي سبق وأن أعلنت عنها المحافظة في هذا الشأن .

وتواصل الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع شركة المياه جهودها ، لشفط وسحب تجمعات مياه الأمطار الناتجة عن موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة ، حيث يتم الدفع بمعدات وسيارات الشفط بشكل مستمر لسحب المياه ، خاصة بالأماكن المنخفضة وأسفل ومطالع الكباري .







