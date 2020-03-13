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حوادث

أنشأ صفحة على فيسبوك.. شخص ينصب على المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:35 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم .


البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (إحدى السيدات) بتعرضها لواقعة نصب، والإستيلاء منها على مبلغ مالى (120 ألف جنيه) من قبل (أحد الأشخاص "مجهول") بزعم تخصيص وحدات سكنية تابعة لوزارة الإسكان وذلك بموجب مستندات مزورة.


أسفرت الجهود عن ان وراء ذلك النشاط الإجرامى (حاصل على دبلوم - مقيم مركز الخانكة بالقليوبية ، سبق إتهامه فى 3 قضايا "إستيلاء ، نـصب ، تبديد") وقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك ) للإيقاع بضحاياه عن طريق إيهامهم بقدرته على مساعدتهم فى تخصيص وحدات سكنية لهم بأحد المشروعات بمنطقة القاهرة الجديدة (خلافًا للحقيقة)، ويقوم بتسليم ضحاياه مستندات مزورة منسوبة لجهات حكومية تفيد تخصيص وحدات سكنية لهم مقابل الحصول على مبالغ مالية منهم.


عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه حال تواجده بمنطقة القاهرة الجديدة، وعثر بحوزته على (2 إستمارة تسليم وحدة سكنية – عدد من إيصالات إيداع نقدية -  صورة بطاقة الرقم القومى للمتهم "جميعهم مزورين" - هاتف محمول يستخدمه فى نشاطه الإجرامى ، وتبين إحتوائه على كافة صور المستندات المضبوطة وكذا محادثات نصية مع ضحاياه تؤكد على نشاطه - طبنجة صوت).

بمواجهه المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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