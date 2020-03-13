محافظ بني سويف: رفع آثار الطقس السيئ وإعادة الحركة لطبيعتها



وأضاف المحافظ أنه تم رفع الشجرة والنخلة بميدان الجامع الكبير بمركز ببا وطريق أبوصير الملق الرئيسى وعودة الحركة من جديد وسيتم إرجاع التيار الكهربى.

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وأشار إلى أن غرفة العمليات تتابع باستمرار عمل المخابز والمستشفيات وتوفير ديزل للتشغيل فى حالة الطوارئ.



وبناء على الشكاوى الواردة للمحافظة من مدينة بنى سويف شرق النيل التابعة لهيئة المجتمعات بتوقف محطة المياه ومنظومة الصرف تم توفير ديزل للكهرباء .





من جانبه افاد المهندس طارق جمال نائب رئيس الجهاز إن العمل سيعود بالمحطة والمنظومة خلال ساعتان من التشغيل.

قال الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بنى سويف، إن هناك تنسيق كامل وتعامل لفورى مع تداعيات الطقس السئ بحكمة بين الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه يتم إعادة محولات الكهرباء بالقرى للعمل من من جديد بعد توقف لساعات نتيجة الأمطار الغزيرة.