AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بني سويف: رفع آثار الطقس السيئ وإعادة الحركة لطبيعتها

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:46 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبد الحليم
قال الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بنى سويف، إن هناك تنسيق كامل وتعامل لفورى مع تداعيات الطقس السئ بحكمة بين الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه يتم إعادة محولات الكهرباء بالقرى للعمل من من جديد بعد توقف لساعات نتيجة الأمطار الغزيرة.

وأضاف المحافظ أنه تم رفع الشجرة والنخلة بميدان الجامع الكبير بمركز ببا وطريق أبوصير الملق الرئيسى وعودة الحركة من جديد وسيتم إرجاع التيار الكهربى. 
اقرأ أيضا :

وأشار إلى أن غرفة العمليات تتابع  باستمرار عمل المخابز والمستشفيات وتوفير ديزل للتشغيل فى حالة الطوارئ.

وبناء على الشكاوى الواردة للمحافظة من مدينة بنى سويف شرق النيل التابعة لهيئة المجتمعات بتوقف محطة المياه ومنظومة الصرف تم توفير ديزل للكهرباء .

من جانبه افاد المهندس طارق جمال نائب رئيس الجهاز إن العمل سيعود بالمحطة والمنظومة خلال ساعتان من التشغيل. 
محافظ بني سويف: رفع آثار الطقس السيئ وإعادة الحركة لطبيعتها
محافظ بني سويف: رفع آثار الطقس السيئ وإعادة الحركة لطبيعتها
محافظ بني سويف: رفع آثار الطقس السيئ وإعادة الحركة لطبيعتها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الطيران: خطة طوارئ في المطارات في ظل حالة الطقس السئ

بدء الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار من الشوارع بالقليوبية.. صور

انهيار منزل غير مأهول بالسكان في بني سويف دون خسائر في الأرواح

غرفة عمليات بني سويف : جار تحميل التيار الكهربائي بعد فصله بسبب سوء الطقس

بعد تحسن الطقس.. المرور: انتظام حركة السيارات على طريق الزعفرانة باتجاه بني سويف

الداخلية: إعادة فتح طريق سفاجا - قنا بعد استقرار الطقس

ترشيحاتنا

تعرف على الأندية الإنجليزية المتأهلة لدوري الأبطال حال إلغاء مسابقة الدوري

تريند الفن..شقيق ياسمين عبد العزيز يفضح منى فاروق مجددا.. ردة فعل أحمد حلمي تجاه عامل على الطريق بعد غرق الشوارع

فرجانى ساسي يقود وسط الزمالك أمام المصري البورسعيدي

سكان مدينتى يوثقون تساقط الثلوج.. ويشكرون هشام طلعت مصطفى.. فيديو وصور

بعد المياه والكهرباء.. برلماني يكشف موعد قطع الإنترنت والغاز

تامر حسني يكشف حقيقة خضوعه لعملية جراحية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرياح تحطم سيارات ومنازل بالسويس.. صور

سعر ومواصفات مازدا mazda 3 اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

بملابس عصرية.. نسرين طافش تتألق فى أحدث ظهور