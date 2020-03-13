وزير الرياضة كلمة السر في قرار تأجيل مباريات الأهلي والزمالك

وأجرى صبحى اتصالا هاتفيا بعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية اتفقا خلاله على تأجيل مباريات الدوري المقرر لها يومى السبت والأحد الخاصة بلقاء النادي الأهلى أمام انبى المقرر له السبت والمؤجل من الجولة الـ15 للدورى والزمالك أمام المصري المقرر له الأحد المؤجل من الجولة الـ 14 للدوري .

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباريات الدوري العام التى كانت مقررة يومي السبت والأحد، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية، ولا يوجد نية لتأجيل الدوري العام لكرة القدم لأجل غير مسمى كما أشيع.





جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة إتحاد كرة القدم المصري.





وأكد وزير الرياضة على أن النشاط الرياضي قائم بدون تجمع او تواجد جماهيري كثيف وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.