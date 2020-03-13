AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وسط الطبيعة.. لاميتا فرنجية تبهر متابعيها بإطلالة جريئة

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:42 م
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
Advertisements
محمد بدران
شاركت الفنانة لاميتا فرنجية، جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور انستجرام.

وظهرت لاميتا فرنجية، بصورة مثيرة للجدل، وسط الطبيعة حيث كانت ترتدي "بدى كت وبنطلون ليجن أسود، وعلقت عليها: "اتمنى لكم جمعة جميلة صباح الخير".

يذكر أن آخر أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، فيلم "عمر وسلمى 3"، حيث شاركها البطولة، كل من "تامر حسني، ومي عز الدين، وعزت أبو عوف"، وكان من إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.

وشاركت لاميتا فرنجية مع الفنان رامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".

وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها كوصيفة أولى؛ لأنها تريد إكمال حياتها المهنية من دون أي ارتباطات أو عقود.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لاميتا فرنجية تتألق بإطلالة شتوية كاجوال.. صور

من فرنسا.. لاميتا فرنجية تستعرض جمالها من داخل سيارتها.. شاهد

ملابس كات ومكشوفة.. لاميتا فرنجية تستعرض جمالها داخل سيارتها

داخل سيارتها.. لاميتا فرنجية تبهر متابعيها بإطلالة جذابة.. صور

بـ كت.. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

بـ قبعة أنيقة.. لاميتا فرنجية في أحدث إطلالة على إنستجرام

ترشيحاتنا

هروب زعيم كوريا الشمالية خوفًا من كورونا.. تفاصيل

رسميا .. تأجيل مباراتى الأهلى والزمالك أمام إنبى والمصري

أخبار الرياضة..حقيقة توقيع رمضان صبحي لـ الزمالك..الكاميرون تستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. إصابة نجم تشيلسي بـ فيروس كورونا

سعر ومواصفات مازدا mazda 3 اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

ديبالا يكشف حقيقة إصابته بـ كورونا

التعليم العالي: تعطيل الدراسة بالجامعات والمعاهد.. غدا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ

سعر ومواصفات لادا جرانتا lada granta 2020 في مصر .. صور

الرياح تحطم سيارات ومنازل بالسويس.. صور