وزير الإسكان :تكثيف المعدات والعمالة للتعامل مع أمطار أكتوبر وزايد.. صور

قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة موسعة فى مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، لمتابعة جهود التعامل مع الأمطار الغزيرة.





وكلف وزير الإسكان بتكثيف المعدات والعمالة فى المواقع ذات المناسيب المنخفضة، التى شهدت تكدس المياه، كما كلف بسرعة ضخ مياه الشرب فى الشبكات، خاصة فى ظل فترة الانقطاع التى استمرت لعدة ساعات، إما لانقطاع الكهرباء، أو لتخفيف الضغوط عن شبكات الصرف الصحى.





ووجه الوزير الشكر لجميع العاملين بجهازى المدينتين الذين لم يغادروا مواقع عملهم منذ بدء موجة الطقس السيىء، مشيرا إلى أن كميات مياه الأمطار التى سقطت على مختلف المحافظات منذ الأمس غير مسبوقة، ولا تقدر شبكات الصرف الصحى على استيعابها، ولذا كان الضغط شديدا على العمال لسرعة التعامل فى الشوارع المختلفة.