بسبب كورونا .. تأجيل بطولة الجونة الدولية للاسكواش

تقرر تأجيل بطولة الجونة الدولية للاسكواش، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك وفقا لما أعلنه مسئولو البطولة قبل قليل في بيان رسمي.

تقرر تأجيل بطولة الجونة الدولية للاسكواش، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك وفقا لما أعلنه مسئولو البطولة قبل قليل في بيان رسمي.

وقال البيان: " بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا وتماشيًا مع قرار الاتحاد الدولي للاسكواش بتأجيل كل البطولات المقبلة وحتى نهاية أبريل المقبل ٢٠٢٠، نأسف للإعلان عن تأجيل الدورة التاسعة من بطولة الجونة المفتوحة للاسكوش لأجل غير مسمى وحتي إشعار أخر".



