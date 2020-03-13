خطيب المسجد النبوي: على المؤمن أن يتوب إلى الله فى وقت الشدة والرخاء

وأضاف "البعيجان" فى

خطبة الجمعة اليوم

: إنها قدرة الله وعظمته. مشيئته وإرادته أمره وحكمته كل شيء بيده له الأمر من قبل ومن بعد ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وما تشاءون إلا أن يشاء لا يسأل عما يفعل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.