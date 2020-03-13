محافظ كفر الشيخ: لن تتحقق التنمية إلا بالتعاون مع المجتمع المدني.. صور

كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بتعظيم دور المشاركة المجتمعية فى النهوض بمستوى الخدمات بمركز ومدينة الحامول.

وقامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الحامول تحت إشراف، طلعت عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة الحامول، بكسح وشفط مياه الأمطار من الشوارع منذ الصباح الباكر، ومواجهة سوء الأحوال الجوية.

جاء ذلك بالتنسيق مع معدات مجلس المدينة وبالمشاركة المجتمعية من عدد كبير من أهالى وشباب الحامول في إطار القانون واللوائح المنظمة لذلك للصالح العام وتحسين الخدمات.

وحَثَّ الشباب المشاركين أهالى الحامول بمساعدة عمال النظافة والوحدة المحلية، حتى الانتهاء من موجة الطقس السيء.

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