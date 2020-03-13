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الصحة العالمية: 5 آلاف فقدوا حياتهم بسبب فيروس كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:11 م
صدى البلد
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أسامة علي

أكد المدير  العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس،أن تجربة الصين وبعض الدول تظهر أن هناك احتياطات يمكن أن تساعد فى احتواء انتشار فيروس كورونا.

وكشف تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي،اليوم حول تطورات فيروس "كورونا" أذاعته فضائية "أكسترا نيوز" ، أن أوروبا أصبحت الان بؤرة تفشى وباء فيروس كورونا.

وطالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بتجنب الأماكن المزدحمة ومنع التجمعات والفعاليات الكبرى.

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وأشار  تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى أن هناك أكثر من 132 ألف حالة  مصابة بـ "كوفيد 19" فيروس كورونا من 123 دولة، وأن هناك 5000 شخص فقدوا حياتهم بسبب الفيروس.

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