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رياضة

لم يجد منزلا | لاعب إنتر يهرب من ميلانو بسبب فيروس كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:22 م
اللاعب الدنماركي
اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن
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حسن العمدة
غادر اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب إنتر ميلان الفندق الذي كان يسكن فيه فى مدينة ميلانو ، بعد إنتشار فيروس كورونا في شمال إيطاليا.

ويعاني إريكسن حاليا فى ايجاد منزل منذ إنتقاله لنادي إنتر ميلان واضطر ان يسكن في أحد الفنادق في ميلانو.

وأغلق الفندق الذي أقام به اللاعب وفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية وألغى جميع الحجوزات الخاصة به.

وصار صانع الألعاب وشريكته يبحثان عن منزل جديد، ووجد إنتر منزلا للاعب لمواصلة التدريبات المتفق عليها مع أنطونيو كونتي.

وخاض اللاعب البالغ 28 عاما 8 مباريات الموسم الجاري سجل هدفا وصنع آخر في جميع المسابقات منذ انتقاله لصفوف إنتر.
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