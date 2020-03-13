المصائب تتوالى فى إيطاليا.. إصابة نجم فيورنتينا بـ فيروس كورونا

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، عن إصابة لاعبه الصربي دوشان فلاهوفيتش، صاحب الـ 20 عاما، بفيروس كورونا.

وأوضح فيورنتينا في بيان رسمي، أن فلاهوفيتش خضع لاختبار فيروس كورونا وأثبت أنه إيجابي.

وشدد النادي على أنه في الوقت الحالي لا تظهر على اللاعب الأعراض، وهو في منزله الآن في عزل صحي.

ويقوم فيورنتينا حاليا بتفعيل جميع إجراءات العزلة التي يقتضيها القانون، بدءا من تعداد جميع الأشخاص الذين تواصلوا بـ فلاهوفيتش.

يذكر أن دانييلي روجاني، مدافع يوفنتوس، مصاب بفيروس كورونا، ويخضع 121 شخصا للعزل من بينهم اللاعبون والجهاز الفني بعد تواصلهم مع اللاعب.



