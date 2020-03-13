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رياضة

إقامة الدوري السوداني بدون جمهور بسبب فيروس كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:51 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الجمعة، عن إقامة الدوري المحلي بدون جمهور، وذلك بسبب فيروس كورونا.

وأصدرت وزارة الصحة السودانية قرارًا بإلغاء التجمعات، وإقامة مباريات الدوري السوداني خلف الأبواب المغلقة بسبب فيروس كورونا.

وكانت السودان قد أعلنت اليوم عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، وأنها هي المسئولة عن وفاة تلك الحالة؛ لخروجه قبل انتهاء فترة العزل الطبي.

كما أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، اليوم، عن تأجيل منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بسبب فيروس كورونا.
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