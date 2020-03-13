حكاية شعب اجتاز اختبار الطقس الصعب بـ"الجدعنة".. فيديو

عرض برنامج مصر تستطيع، تقريرا عن قيام العديد من المواطنين بمساعدة غيرهم للتغلب على الطقس السيئ خلال الساعات الماضية وذلك عبر منشورات على صفحاتهم الخاصة لعرض ما يمكن تقديمه لغيرهم على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

ويتضح خلال التقرير المعروض على فضائية "دى أم سى"، عرض حسام المصرى "صاحب تاكسى ببنى سويف" توصيل المرضى لمستشفيات المحافظة مجانا يومى الخميس والجمعة، ومن نفس المحافظة عرض محمد جابر "شقتين" لضيافة أي متضرر من الأمطار مجانا.

ويظهر خلال الفيديو أيضا قيام أحد قائدى السيارات الجيب مساعدة صاحب سيارة صغيرة الحجم فى الخروج من بقعة مياه كبيرة ، وفى سرايا القبة قيام أحد الأشخاص من قائدى السيارات الجيب إخراج المواطنين من بركة مياه كبيرة للغاية فى احدى الشوارع وإيصالهم لأماكن خالية من المياه.

وكان محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات، كشف حقيقة تعرض البلاد لمنخفض جوي جديد بعد انتهاء منخفض التنين الجوي الذي ضرب البلاد وتسبب في أمطار غزيرة وصلت لحد السيول لمختلف محافظات الجمهورية.

وقال شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر شاشة «دي ام سي»، مساء اليوم الجمعة، إن ذروة موجة الطقس السيئ على المحافظات مرت وأن فرص سقوط الأمطار ستكون بسيطة، متابعا :"أنه من المتوقع أن تكون هناك سيول على سيناء، وبداية من السبت المقبل سيحدث استقرار للطقس، وبداية من الأحد سيشعر المواطن بتحسن كبير في الأحوال الجوية".

ونفي مدير مركز التحاليل والتنبؤات، تعرض البلاد لاي منخفض جوي جديد خلال الفترة المقبلة، قائلا:«غير حقيقي، والأجواء تتم على وتيرة التحذيرات التي أصدرتها هيئة الأرصاد الجوية خلال الفترة الماضية».

وأشار إلى أنه، ليس هناك أي تحذيرات خلال الـ 72 ساعة القادمة وان الأجواء ستكون هادئة تماما، موضحا أن الأجواء كانت تسير على وتيرة التنبؤات التى أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية، مضيفا: "لم نطلق ما يسمي بـ منخفض التنين على المنخفض الجوي الذي تمر به البلاد".