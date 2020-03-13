فرمان من كورونا.. اقتراحات من «يويفا» بإجراء دوري أبطال أوروبا من مباراة واحدة

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن هناك اتجاها لتعديل نظام النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا بسبب فيروس كورونا.





واتخذ "يويفا" قرارا بتأجيل مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي بسبب تفشي فيروس كورونا في عدة دول.







وتعرض عدة لاعبين للإصابة، من بينهم دانييلي روجاني مدافع يوفنتوس، وميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، وأودي، لاعب تشيلسي، وعدة لاعبين في الدوري الإيطالي من أندية سامبدوريا وفيورنتينا.







وسيعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اجتماعا بشأن الأزمة الثلاثاء المقبل، وستكون هناك تعديلات كبيرة في دوري أبطال أوروبا.





ويفيد التقرير بأن "يويفا" سيتجه لخوض المباريات من جولة واحدة بداية من دور ربع النهائي، بدلًا من خوض مباراتي ذهاب وإياب.





يذكر أن نهائي دوري أبطال أوروبا مقرر خوضه في إسطنبول في 30 مايو حتى الآن.