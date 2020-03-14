شاهد.. رينج روفر بإصدار خاص لـ الملاكم العالمى أنتوني جوشوا.. فيديو وصور

تسلم بطل الملاكمة العالمي للوزن الثقيل أنتوني جوشوا نسخته الخاصة من السيارة رينج روفر ، والتي تتميز بتفاصيل متعددة وتعديلات حسب طلبه الخاص.





التغيرات المتواجدة داخل السيارة مستوحاة من مسيرة بطل الملاكمة، منها على سبيل المثال ألقاب الملاكمة الأربعة لجوشوا والموضوعة بجانب شعار عائلته على القائم الوسطي للسيارة، وتشمل التفاصيل الأخرى توقيع الملاكم مطرزًا في مساند الرأس ولوحة AJBXNG، بالإضافة إلى عتبات مضيئة تحمل اسمه.





التصميم الخارجي من سيارة الـ SUV الفاخرة يتميز بطلاء أسود مميز يكسو السقف والمرايا الجانبية، في حين تساعد شبكة الجرافيت الأمامية ورسومات التهوية الجانبية ومقابض الأبواب في الحفاظ على المظهر الغامض للسيارة، كما نجد جنوط قياس 22 بوصة مخروطية الشكل وكليبرات فرامل باللون الأحمر.

تشمل التغييرات الأخرى مقاعد "إيبوني ويندسور" الجلدية مع تبطين من Pimento وتطريز متباين اللون، بالإضافة إلى مقابض الأبواب الداخلية التي تم زخرفتها بشارة قفاز ملاكمة.





و يتم توفير الطاقة عن طريق محرك V8 سوبر تشارج بقوة 557 حصان، والذي يسمح بالتسارع من 0-100 كلم/سا في 5.4 ثانية.





وطراز SVAutobiography يأتي مع مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيًا في 24 اتجاهًا، بالإضافة إلى مقاعد خلفية من فئة كومفورت بلس مع مساند مسخنة للأرجل، ونظام تدليك.