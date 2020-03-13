AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مفاجأة مدوية.. بيل جيتس يتنحى عن عضوية مجلس إدارة مايكروسوفت

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:29 م
الملياردير الأمريكي
الملياردير الأمريكي بيل جيتس
Advertisements
قسم الخارجي
أفادت وكالة سبوتنيك بأن الملياردير الأمريكي الشهير ومؤسس شركة مايكروسوفت التكنولوجية العملاقة بيل جيتس تنحى عن عضوية مجلس إدارة الشركة.


وكان بيل جيتس قد تنحى عام 2000 عن رئاسة مجلس إدارة شركة مايكروسوفت وإن احتفظ بعضويته في مجلس إدارتها.

وقالت الشركة في بيان لها إن بيل جيتس قرر تخصيص جزءًا أكبر من وقته لقضايا وأولويات أخرى، مثل الصحة العالمية والتعليم والتغير المناخي.

وأوضحت الشركة أن بيل جيتس سيظل محتفظًا بمنصبه كمستشار تكنولوجي للرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا وأعضاء آخرين بمجلس إدارة الشركة.

وكشف تقرير لـ وكالة بلومبرج أن أغنى ثلاثة أثرياء فى العالم وهم الأمريكي جيف بيزوس، رئيس شركة أمازون لتجارة التجزئة الإلكترونية، وزميله بيل جيتس، مؤسس مايكروسوفت لتكنولوجيا الكمبيوتر، والملياردير الفرنسي بيرنار أرنو، صاحب شركة LVMH للموضة والمنتجات الفاخرة، تكبدوا خسائر الأسبوع الماضى 30 مليار دولار، مسجلين أكبر خسارة بين مليارديرات العالم.

وقال التقرير إن انتشار فيروس كورونا الجديد وتزايد المخاوف من انتشار العدوى بالعديد من الدول، أدى إلى انخفاض إجمالي ثروات أغنى 500 ملياردير فى العالم بنحو 444 مليار دولار، مع خسارة القيمة السوقية للشركات بالأسواق المالية العالمية بأكثر من 6 تريليونات دولار، الأسبوع الماضي فقط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برصيد 117 مليار دولار.. تعرف على اسم أغنى رجل في العالم حاليا

بيزوس ربح 13 مليار دولار في ربع ساعة.. كم يربح أغنياء العالم في الدقيقة الواحدة ؟

444 مليار دولار.. كورونا يصيب ثروات أثرياء العالم

أبرزهم بيل جيتس.. كورونا يكبد أثرياء العالم خسائر تتخطى 440 مليار دولار

فيروس كورونا اللعين.. 4 أثرياء يخسرون 21 مليار دولار في ليلة

خراب الإثنين الأسود.. خسائر مهولة لأغنى 10 مليارديرات في العالم

ترشيحاتنا

سخر من إجراءات مواجهة كورونا.. القبض على مصري في الكويت

محمد فضل يرد على مرتضى منصور: الحجز على أموال الزمالك بموافقة مسبقة منكم

مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم أكثر عرضة لفيروس كورونا.. لهذا السبب

يسرا وهالة وإلهام كاتمات أسرار ليلى علوي.. ومفاجأة سينمائية تجمعهن مجددا

كيفية صلاة الوتر في المذاهب الأربعة.. احرص على ترديد 21 كلمة في آخرها

أخبار النادي الأهلي.. اجتماع طارئ لمجلس الإدارة غدا.. والفريق راحة من التدريبات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فيراري تطرح F8 سبايدر الجديدة بالسوق السعودى.. صور

أسعار السيارات اليابانية اليوم في السعودية.. صور

مين أحلى؟ ياسمين صبري وهيفاء وهبي تتألقان بنفس الفستان.. صور