مفاجأة مدوية.. بيل جيتس يتنحى عن عضوية مجلس إدارة مايكروسوفت

أفادت وكالة سبوتنيك بأن الملياردير الأمريكي الشهير ومؤسس شركة مايكروسوفت التكنولوجية العملاقة بيل جيتس تنحى عن عضوية مجلس إدارة الشركة.









وكان بيل جيتس قد تنحى عام 2000 عن رئاسة مجلس إدارة شركة مايكروسوفت وإن احتفظ بعضويته في مجلس إدارتها.





وقالت الشركة في بيان لها إن بيل جيتس قرر تخصيص جزءًا أكبر من وقته لقضايا وأولويات أخرى، مثل الصحة العالمية والتعليم والتغير المناخي.

وأوضحت الشركة أن بيل جيتس سيظل محتفظًا بمنصبه كمستشار تكنولوجي للرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا وأعضاء آخرين بمجلس إدارة الشركة.





وكشف تقرير لـ وكالة بلومبرج أن أغنى ثلاثة أثرياء فى العالم وهم الأمريكي جيف بيزوس، رئيس شركة أمازون لتجارة التجزئة الإلكترونية، وزميله بيل جيتس، مؤسس مايكروسوفت لتكنولوجيا الكمبيوتر، والملياردير الفرنسي بيرنار أرنو، صاحب شركة LVMH للموضة والمنتجات الفاخرة، تكبدوا خسائر الأسبوع الماضى 30 مليار دولار، مسجلين أكبر خسارة بين مليارديرات العالم.





وقال التقرير إن انتشار فيروس كورونا الجديد وتزايد المخاوف من انتشار العدوى بالعديد من الدول، أدى إلى انخفاض إجمالي ثروات أغنى 500 ملياردير فى العالم بنحو 444 مليار دولار، مع خسارة القيمة السوقية للشركات بالأسواق المالية العالمية بأكثر من 6 تريليونات دولار، الأسبوع الماضي فقط.