مصطفى قمر: رجاء الجداوي أول من تنبأ لي بالنجاح والشهرة في الغناء

قال المطرب مصطفى قمر، إن الحياة في الماضي كانت أبسط من هذه الأيام ، موضحا أنه كان ينزل للشارع بالجيتار بصحبة أصدقائه .





وأضاف قمر خلال برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه "أمير كرارة"، ويذاع على فضائية " أون اي"، انه في احد الايام قابل الفنانة رجاء الجداوي قبل أن يشتهر وطلبت منه أن يحضر "قاعدة" مع عدد من النجوم منهم عادل إمام، مؤكدا انها أول من تنبأ له بمستقبل كبير وأنه سيصبح مطربا شهيرا.





وأشار قمر، أنه يؤلف الأغاني منذ ان كان في الجامعة لدرجة أنه كان لديه أكثر من 40 أغنية وهو في سن صغيرة.





يذاع برنامج سهرانين كل يوم جمعة الساعة 11 مساء ويقدمه الفنان أمير كرارة ويستضيف فيه مجموعة من نجوم الفن الغناء.