عمرو أديب عن إنقاذ فلسطينيين: فخور إني مصري والرئيس السيسي عارف يعني إيه إغاثة طفل

علق الإعلامي عمرو اديب ، على إنقاذ مصر لطفلين كانا يسيران وهم تائهين في طريق الرشيد بقطاع غزة .

وقال عمرو اديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" مكنش عندي شك في المروءة والعروبة والغوث ومكنش عندي شك إني لما ناشدت القيادة المصرية لإغاثة طفلين يسيرون على طريق الرشيد ".

وتابع عمرو أديب :" لما صحيت الصبح وعرفت إن مصر جابت الطفلين شعرت إني فخور إني مصري وعرفت إنه فيه لجنة مصرية داخل قطاع غزة ".

وأكمل عمرو أديب :" اللجنة المصرية خدت الطفلين ووفرت لهم الحماية وجلبوا لهم الطعام بتعليمات مباشرة من الرئيس السيسي ".

ولفت عمرو أديب :" اللجنة المصرية عثرت على الطفلين وسط عشرات الآلاف من الفلسطينيين"، مضيفا:" الرئيس السيسي يعرف يعني إيه طفل ويعرف يعني إيه اخلاق ويعني إيه عروبة ويعني إيه غوث أطفال ".