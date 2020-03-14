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منوعات

عمره 3 ساعات.. أصغر ضحايا كورونا بين الحياة والموت.. صور

السبت 14/مارس/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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مريم صليب
أصيبت سيدة بالغة من العمر 30 عام بفيروس كورونا في الشهور الأخيرة من حملها ، وبعد الولادة بساعات قليلة كان الأطباء يحملون للأم خبرا مؤسفا . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن السيدة تعرضت لصدمة كبيرة عندما علمت أن طفلها الذي لم يرى النور حتى الآن مصابا بكورونا و جاء إلى هذا العالم حاملا لفيروس كورونا . 

صدم الأطباء وكذلك الام بذلك الخبر المؤسف ، وأكد الأطباء أن ذلك الرضيع هو أصغر ضحايا كورونا حول العالم والأمل في شفائه ضعيف للغاية . 

أثار ذلك الخبر رعبا كبيرا في المملكة البريطانية و بدأت الفزع يتخلل قلوب السيدات اللاتي سيلدن في الأسابيع المقبلة . 
عمره 3 ساعات.. أصغر ضحايا كورونا بين الحياة والموت.. صور
عمره 3 ساعات.. أصغر ضحايا كورونا بين الحياة والموت.. صور
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