عمره 3 ساعات.. أصغر ضحايا كورونا بين الحياة والموت.. صور





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن السيدة تعرضت لصدمة كبيرة عندما علمت أن طفلها الذي لم يرى النور حتى الآن مصابا بكورونا و جاء إلى هذا العالم حاملا لفيروس كورونا .





صدم الأطباء وكذلك الام بذلك الخبر المؤسف ، وأكد الأطباء أن ذلك الرضيع هو أصغر ضحايا كورونا حول العالم والأمل في شفائه ضعيف للغاية .





أثار ذلك الخبر رعبا كبيرا في المملكة البريطانية و بدأت الفزع يتخلل قلوب السيدات اللاتي سيلدن في الأسابيع المقبلة .

أصيبت سيدة بالغة من العمر 30 عام بفيروس كورونا في الشهور الأخيرة من حملها ، وبعد الولادة بساعات قليلة كان الأطباء يحملون للأم خبرا مؤسفا .