غرفة القاهرة التجارية تكشف أسباب تراجع سعر الذهب عالميا ومحليا

أكد إيهاب وصف نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية أن تراجع أسعار الذهب خلال الفترة الحالية، نظرا لانخفاض الأسعار العالمية بالبورصات العالمية للذهب، انعكس على سعر السوق المحلى.

وأوضح واصف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن السوق المحلى يتأثر دائما بالحركة العالمية للأسعار وفقا لبورصة الذهب، مشيرا إلى أن السعر العالمى وانخفاضه هو سبب تراجع الأسعار فى السوق المحلى خلال الفترة الحالية.





وأشار إلى أن المضاربات على الذهب فى البورصات العالمية ساهمت هى الأخرى فى تراجع أسعار الذهب عالميا.





وفقد الذهب أكثر من 3٪ عالميا مع حظر الولايات المتحدة الرحلات القادمة من أوروبا بسبب انتشار فيروس كورونا مما دفع المستثمرين القلقين لتسييل شتى الأصول.